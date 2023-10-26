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Sayısız hafız yetiştiren Çorum’un en eski Kur’an kursu olan Hıdırlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu'nun yeni ve modern binasının inşaatında son tabliye aşamasına gelindi.

İnşaattaki gelişmeleri yakından takip eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurs inşaatını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Müftü Biçer, “Tamamlandığında modern haliyle çevrede büyük bir eksikliği giderecek olan Hıdırlık Yatılı Erkek Kur’an kursumuzun yeni binası büyük bir hızla yükseliyor. Şuan son tabliye aşamasına gelindi. Kısa zaman içinde önemli mesafeler katedilerek kaba inşaatte sona yaklaşıldı. Gelecek nesillere kalacak önemli bir miras bırakacak Çorum halkının yardımları ve hayırseverlerin destekleriyle çok yakında kursumuz modern haline kavuşacaktır. Yardımlarınızı esirgememenizi istirham ediyorum. Katkıda bulunan herkesten Rabbim razı olsun. Cenabıhak hayırlarını en güzel şekilde kabul etsin.” dedi.