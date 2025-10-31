Enerji Kentleri Birliği’nin 2025 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Enerji Kentleri Birliğinin desteğiyle hidroelektrik santrali kurmak için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şuanda yeryüzünde enerji savaşlarının yapıldığını vurgulayan Aşgın; “O zaman bizim kendi kendimize yetmemiz, güneşten, rüzgârdan, sudan elektriğimizi üretmemiz, enerjimizi oralardan üretmemiz bizim geleceğe yönelik olarak bir sorumluluğumuz. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimine ve yine güneşten enerji üretim santraline kadar tesislerimizin hepsini kurduk. Şimdi de çok kısa süre içerisinde birliğimizin teknik katkı ve destekleriyle beraber hidroelektrik santralimiz için de düğmeye bastık. 53 km'den Alaca ilçemizin bulunduğu yerden barajımızdan suyu Çorum'a getiriyoruz. Su gelirken en azından orada tükettiğimiz elektriğin %50'sini de elektrik santralimizden karşılamak istiyoruz ve bunun için girişimlerimiz tamam, finansımız tamam. Allah'ın izni ile düğmeye basıyoruz ve çok kısa süre içerisinde bunu da tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu