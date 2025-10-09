Çorum Belediye Meclisinin CHP’li Üyesi Müslüm Acar, son günlerde artan gıda zehirlenmelerine dikkat çekti.

Son günlerde Çorum'da, iki farklı okulda öğrencilerin, öğlen saatlerinde, okul dışında yediği yemeklerden dolayı toplu şekilde gıda zehirlenmesi yaşadıklarını kaydeden Müslüm Acar, “Bu durum hem çocuklarımızın sağlığını tehdit ediyor hem de ailelerde ciddi endişe yaratıyor. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Çocuklarımızın sağlığıyla oynayan, denetimsiz bir şekilde gıda satışı yapan hiçbir işletmeye göz yumulmamalıdır. Bir öğrencimizin bile sağlığı riske atılamaz. Bu tür olaylar bize şunu gösteriyor ki denetimler yetersiz kalıyor. Belediye olarak bizler, diğer ilgili kamu kurumlarıyla birlikte halkın ve özellikle çocuklarımızın sağlığını korumakla sorumluyuz. Denetimler sıkı, habersiz ve tavizsiz şekilde yapılmalıdır. Hijyen koşullarını sağlamayan, ruhsatsız çalışan veya gıda güvenliğini ihlal eden işletmelere yaptırımlar uygulanmalı ve hiçbir şekilde bu tür işletmelere göz yumulmamalıdır.

Öğrencilerimizin sağlığıyla ilgili en ufak bir risk, belediyemiz, sağlık birimlerimiz ve okul idarelerimiz açısından çok ciddiye alınmalıdır. Bu tür olaylar, yalnızca o okulun sorunu değildir. Bu, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin tümünün ortak meselesidir” dedi.

Hijyen denetimleri ve gıda güvenliği uygulamalarının sıkılaştırılması gerektiğini dile getiren Acar, “Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile

koordineli şekilde denetim ekiplerini artırmalı, gıda satışı yapan işletmeleri, düzenli denetime tabi tutmalıdır. Bu tür olayların önlenmesi için, belediye kaynaklarıyla, özellikle yaz aylarında okullarda gıda güvenliği eğitimleri (öğretmen, öğrenci ve personel düzeyinde) organize edilmelidir. Belediye olarak eğitim programları düzenleyerek kamuoyunu gıda güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın sağlıkları ve güvenliği konusunda asla taviz verilemez. Bu olaylar, sadece geçici rahatsızlıklar değil, toplumsal güvenin sarsılması riskini de taşımaktadır. Biz sorumluluk sahibiyiz ve gerekli adımları birlikte kararlı şekilde atmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.