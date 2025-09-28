Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisi Genel Başkanı Joseph Vijay Chandrasekha miting düzenledi.

MİTİNGE 120 BİN KİŞİ KATILDI

10 bin kişinin katılmasına izin verilen miting alanına yaklaşık 120 bin kişi gidince alanda izdiham yaşandığı bildirildi. Tamil Nadu Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

"TALİHSİZ BİR OLAY YAŞANDI"

Hindistan Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tamil Nadu, Karur'daki siyasi miting sırasında meydana gelen talihsiz olay derin bir üzüntü kaynağıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.