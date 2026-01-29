Bir dizi toplantı ve açılış programı için Çorum’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, beraberlerindeki heyetle birlikte Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu kurumları, finans kuruluşları ve iş dünyasının ortak hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Çalgan, bu güçlü iş birliğinin, Çorum’un ekonomik gelişimine ve yatırım ortamının daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.