Tahmini Okuma Süresi: dakika

Boğazkale Kaymakamlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Başkanlığı arasında ‘Hitit Köyü Binası Restore Çalışması’ projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolü Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin imzaladı.

2020 yılında yaklaşık 2.5 milyona yapımı tamamlanan ama bir türlü turizme açılamayan Hitit Köyü Restore edilerek yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

HİTİT KÖYÜ PROJESİ HAKKINDA

Boğazkale Kaymakamlığı, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya gelen turistlerin konaklaması ve eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla 2016 yılında Hitit Köyü Projesi'ni hayata geçirmiş, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) hibe desteği sağladığı proje kapsamında Hitit surları motifinde duvarlardan oluşan ve iki kenarında aslan bulunan kapıdan girilen Hitit köyü inşa edilmişti.

Zemin katında kafeterya, sanat galerisi, atölye ile Boğazkale Kadın Girişimciler Kooperatifine tahsis edilen imalathane ve satış reyonunun yer aldığı Hitit köyünde ilçedeki kadınların ürettikleri el emeği ürünlerden satarak kazanç sağlaması hedefleniyordu.