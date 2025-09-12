Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre, Tıp Fakültesi'ne 3 Profesör, 3 Doçent, Mühendislik Fakültesi'ne 1 Profesör, 5 Doçent, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1 Doçent,

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne 1 Doktor Öğretim üyesi, 1 Doçent ve 1 Profesör, Antropoloji Bölümü'ne 1 Profesör, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu'na 1 Profesör, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1 Doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 Profesör, 5 Doçent, Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 Profesör, 3 Doçent, İlahiyat Fakültesi'ne 2 Profesör olmak üzere toplam 28 Öğretim üyesi alımı yapılacak.

Başvurular 25 Eylül'de sona erecek.