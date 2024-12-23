Hitit Üniversitesi, akademik kadrosunu güçlendirmek için 8 profesör, 19 doçent ve diğer akademik personeller dahil olmak üzere toplam 65 yeni öğretim üyesi ve elemanı alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Üniversitenin personel alım ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplamda 65 personelin alınacağı ilan için son başvuru tarihi 6 Ocak 2025 olarak açıklandı. İşte, başvuru şartları ve alınacak kadrolarla ilgili detaylar…

Hitit Üniversitesi'nin akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24. ve 26. Maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanına Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacak.

Ayrıca üniversitenin birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacağı bildirildi.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Tıp Fakültesi için 4 profesör, 6 doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 2 doçent, İlahiyat Fakültesi’ne 2 doçent, 1 profesör, Mühendislik Fakültesi’ne 4 doçent, 1 profesör, Spor Bilimleri Fakültesi’ne 1 profesör, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne 2 doçent, 1 profesör, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne 1 doçent, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na 1 doçent, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na 1 doçent, Mühendislik Fakültesi’ne 2 araştırma görevlisi, İlahiyat Fakültesi’ne 1 araştırma görevlisi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne 1 araştırma görevlisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na 1 öğretim görevlisi, Rektörlüğe 1 öğretim görevlisi, Fen Edebiyat Fakültesi’ne 2 Dr. Öğretim görevlisi, Tıp Fakültesi’ne 9 Dr. Öğretim görevlisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 4 Dr. Öğretim görevlisi, Mühendislik Fakültesi’ne 1 Dr. Öğretim görevlisi, Spor Bilimleri Fakültesi’ne 1 Dr. Öğretim görevlisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne 1 Dr. Öğretim görevlisi, İskilip Meslek Yüksek Okulu’na 1 Dr. Öğretim görevlisi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na 5 Dr. Öğretim görevlisi, Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’na 3 Dr. Öğretim görevlisi, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’na 2 Dr. Öğretim görevlisi, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu’na 2 Dr. Öğretim görevlisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na 1 Dr. Öğretim görevlisi olmak üzere toplam (8 profesör, 19 doçent, 4 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi, 32 Dr. Öğretim görevlisi) 65 personel alınacak.