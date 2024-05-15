Hitit Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı Süper Lig'e yükseldi.

Diyarbakır’da devam eden Süper Lige yükselme müsabakalarında Çorum Hitit Üniversitesi yarı finale yükselerek önümüzdeki sezon Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Antrenör ve Öğretim Görevlisi Meltem Evli yönetimindeki Hitit Üniversitesi voleybol takımı Abdullah Caydı, Şaban Talha Ertaş, Hasan Emre Aytemin, Hasan Gümüş, Mehmet Erkeç, Ahmet Palta, Doğan Başturan, Emre Taşçıoğlu, Hamdi Narkuz, Çağrı Eşen, Ali Cemal Telli, Ahmet Kerem Çalık ve Batuhan Mahir Tiraki’den oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Grubunda ilk maçında Atatürk Üniversitesi’ni 3-2 yenen Hitit Üniversitesi ikinci maçınd Muğla’yı 3-1 yenerken son maçında ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ni 3-0 yenerek gruptan birinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Önceki gün oynanan çeyrek final maçında ise Çukurova Üniversitesi ile nefes kesen bir mücadele sonunda rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi ve bu sonuçla önümüzdeki sezon Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Hitit Üniversitesi erkek takımı bugün yarı final maçında aynı gruptan çıktığı Atatürk Üniversitesi ile finale yükselmek için bir kez daha karşılaşacak.