Çorum'da yarım asrı aşkın süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Hitit Üniversitesince düzenlenen "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Anadolu'da Basın" söyleşisinde tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki söyleşide, mesleğinde öne çıkan kişileri öğrencilerle buluşturmayı planladıklarını, bu kapsamda Yolyapar'ı Medya ve İletişim Programı'na çağırdıklarını söyledi.

Yolyapar da 1970'te muhabir olarak başladığı mesleğinde 50 yılı aşkın sürede elde ettiği tecrübelerini gazeteci adaylarına anlattı.

Basının gelişim sürecinin yanı sıra geçmişe göre bugünkü imkanların avantaj ve dezavantajlarını aktaran Yolyapar, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.

Yolyapar, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öztürk, söyleşinin ardından Yolyapar'a günün anısına plaket verdi.