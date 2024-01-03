AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’nin yeniden yapılacağını belirterek, ihalesinin 22 Ocak 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının depreme dayanıklı yapılar yapılması kararları kapsamında yıkılan İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’nin yerine aynı isimle yeni bir okul yapılacağını belirtti.

Daha önce 2023 yılı Devlet Yatırım Programına alınan İskilip İlçesi Akşemseddin Anadolu Lisesi inşaatının 2804,98 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine yapılacağını kaydeden Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Yapılacak yeni okul 16 derslikli, 5 kattan oluşan (bodrum kat - zemin kat ve 3 adet normal kat), çok amaçlı salon, kütüphane, kantin, fen dersliği ve fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları görsel sanatlar/müzik atölyesi odası yapılacak şeklinde planlanmıştır” dedi.

Milletvekili Kaya, ihalesi 22 Ocak’ta yapılacak İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’nin, taban alanının 785 metrekare olmak üzere, toplam inşaat alanının 3424 metrekare olacak şekilde inşa edileceğini ifade ederek, işin teslim süresinin 350 gün olduğunu ve 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısına yetiştirmeyi planladıklarını dile getirdi.