Hitit Üniversitesi, yeni açılan 2 bölümüyle dijital geleceğin ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirecek.

Hitit Üniversitesi, teknoloji odaklı insan kaynağını artırmak amacıyla bünyesine 2 yeni bölüm ekledi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri” ile “Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi” bölümlerinin açılmasını uygun buldu.

Açılan yeni bölümlerle Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması ve bilişim alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi, “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşma sürecini sürdürürken, bu kapsamda orta ve yüksek teknolojiye geçiş, iletişim teknolojileri ve dijital dönüşüm, girişimcilik ile finansal ve insan kaynaklarının etkin kullanımı olmak üzere dört temel bileşende çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda yeni açılan Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi” ile “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri” bölümleriyle üniversitenin ihtisaslaşma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaları desteklemenin yanı sıra, Türkiye’nin dijital dönüşüm ve yüksek teknolojiye geçiş hamlelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.