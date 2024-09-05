Hitit Üniversitesi bazı basın yayın organlarında 'diploma sahteciliği' şeklinde çıkan haberlere üniversitenin görsellerinin kullanıldığını belirterek, bu görselleri kullananlar hakkında yasal süreç başlattıklarını duyurdu.

'diploma sahteciliği' haberlerinde Hitit Üniversitesi tarafından verilen diplomaların görsel olarak kullanıldığı belirtilirken, üniversiteden yapılan açıklamada; "Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "diploma sahteciliği" konusu ile ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirme için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Medyada yer alan "diploma sahteciliği" haberlerinde üniversitemiz tarafından verilen diplomaların görsel olarak kullanıldığı görülmüştür. Üniversitemizin itibarını zedeleyecek şekilde üniversitemize ait bilgi ve görselleri kullananlar hakkında gerekli yasal süreçler işletilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliğine ilişkin tüm iddia ve ihbarların titizlikle incelendiğini belirterek, gerekli durumlarda söz konusu sahteciliklerin tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulandığını duyurdu.

Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin yazılı açıklama yapan YÖK, "Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarları titizlikle incelemekte ve gerekli gördüğü durumlarda yasal işlemlerin tesis edilmesi için söz konusu sahtecilikleri adli ve idari mercilere bildirmektedir." ifadesine yer verildi.