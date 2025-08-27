Niğde'de yaklaşık 20 sanatçının eserlerinden oluşan 'Hititlerin İzinde Çorum'dan Niğde'ye resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Halibas Art iş birliğiyle hazırlanan 'Hititlerin İzinde Çorum'dan Niğde'ye resim sergisi, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı.

Sergi ile ilgili bilgi veren emekli öğretim üyesi ressam Kadir Şişkinoğlu, Çukurkuyu Parkı'ndaki açık alanda farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen yaklaşık 80 ressam, heykeltıraş ve el sanatları uzmanının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bu buluşmaların kültürel etkileşime katkı sunduğunu söyledi.

Hititlerin izinde yürütülen serginin önemine değinen Şişkinoğlu, "Çorum'dan Niğde'ye uzanan bu yolculuk, aslında iki kentin ortak tarihi kimliğini gösteriyor. Hem Çorum hem de Niğde birer Hitit kenti ama eş zamanlı bir tarihleme yapma şansımız yok. Hititler M.Ö. 2000'li yıllardan 1200'lü yıllara kadar imparatorluk olarak yaşadı. Bu imparatorluk tarihe karıştıktan sonra Geç Hitit beylikleri ve krallıkları ortaya çıktı. Niğde bölgesindeki Tuvana Krallığı'da Hititlerin son dönemini yaşamış bir krallıktır. Dolayısıyla biz, Hititleri kendi akrabalarıyla buluşturmuş olduk. Hitit kültürü içerisinde yer alan canlı sanat imajlar resimlerde yeniden işledik. Böylelikle Orta Anadolu'daki başkentten başlayan yansımalar, Niğde'deki Hitit izleriyle buluşmuş oldu. Bu bir kültürler arası etkileşimdir. Niğde halkı da kendi tarihi geçmişinde var olan Hititlerin farklı coğrafyalardaki izlerini burada görecektir" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 sanatçının eserlerinden oluşan sergide, Hitit kültürünün farklı imajları sanatçılar tarafından özgün yorumlarla resimlere taşındı.