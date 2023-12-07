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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yapay Zeka Uzmanlık Eğitim Programı açıldı.

Programın paydaşı olan Hitit Üniversitesi, öğrencilerine bu fırsattan yararlanma şansını sunuyor. Program kapsamında 3. ve 4. sınıf lisans ile yüksek lisans öğrencilerine yönelik 5 hafta temel, 25 hafta uzmanlık eğitimi düzenlenecek.

Eğitim, yapay zekâ alanında faaliyetleri bulunan TÜBİTAK, Arçelik, Baykar, Cezeri, Havelsan, Huaawei ve Fev Türkiye kurumları gibi sektörün önde gelen işletmelerinin uzman personeli tarafından öğrencilere sunulacak. Program boyunca öğrenciler, eğitimlerin yanı sıra modül projeleri ve bitirme projesi hazırlayacak.

Aynı zamanda tüm süreçte öğrencilere mentorlük mekanizması ile deneyim aktarımı sağlanacak. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar eğitim aldıkları firmaların bünyesinde yapılandırılmış staj olanaklarına ulaşabilecek.

Programa, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Endüstri / İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Matematik bölümü öğrencileri ve mezunları başvuruda bulunabilecekler.

Program için son başvuru tarihinin 14 Aralık 2023 olduğu belirtildi.