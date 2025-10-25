Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencisi Reyhan Havim Yıldırım, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen 2025 Sigorta Makale Yarışmasında birinci oldu.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği yarışma, sigortacılık alanında yenilikçi fikirleri desteklemeyi ve genç araştırmacıların sektöre katkı sağlamasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yıl yarışmanın teması ise “Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm ve Yenilikçi Uygulamalar” olarak belirlendi.

Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencisi Reyhan Havim Yıldırım, “Giyilebilir Teknolojilerle Dinamik Prim Hesaplama: Sağlık Sigortasında Yeni Dönem” başlıklı çalışmasıyla büyük beğeni toplayarak jüri tarafından birincilikle ödüllendirildi.

Yarışmanın ödül töreni, Türkiye sigorta sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen Türkiye Sigorta Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, sektör yöneticileri ve akademisyenlerle bir araya gelerek sigortacılık alanında fikir alışverişinde bulundu.