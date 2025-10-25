Sultan Abdülhamid Han Ortaokulunda “Bir Okul Bin Umut – Gazze Kermesi” açıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermesin açılış kurdelesini İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan kesti.

Gazzeli çocuklara destek amacıyla düzenlenen “Bir Okul Bin Umut - Gazze Kermesi”ni gezen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, stantları gezerek alışveriş yaptı.

Yardımlaşmanın paylaşmanın, merhametin ve kardeşliğin öneminin vurguladığı kermes dayanışma ruhunu yansıtarak büyük ilgi gördü.



