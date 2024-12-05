Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanları Kırıkkale’de bilinçli farkındalık ile yaratıcı problem çözme ve ekip çalışması eğitimi verdiler.

Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim programına konuşmacı olarak katılan Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanları Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi, "Bilinçli Farkındalık", Öğr. Gör. Dr. Abdülkadir Karabulut ise, "Yaratıcı Problem Çözme ve Ekip Çalışması" konuları hakkında bilgiler verdiler.