Hitit Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejileri kapsamında küresel iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Erasmus Yükseköğretim Hareketlilik Projelerinin sonuçları açıklandı.

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi, ortak ülkeler ve program ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan KA171 Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projesi kapsamında 7 farklı bölgeden 13 ülke ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek üzere hibe almaya hak kazandı. Hitit Üniversitesi proje kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Güney Afrika, Gürcistan, Karadağ, Kazakistan, Lübnan, Mısır, Nijer ve Ürdün’de bulunan yükseköğretim kurumlarıyla akademik işbirliği yapacak. Aynı zamanda bu ülkelerdeki partner üniversitelerle öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)