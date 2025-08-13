Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan duyuruda acil servis önü otopark yanında bulunan kantin-kafeterya işletmesinin 3 yıllığına kiralanması için ihaleye çıkılacağı belirtildi.

İlanda 1 yıllık muhammen kira bedeli 6 milyon 120 bin TL olarak açıklanırken, ihaleye katılmak isteyenlerin muhammen bedelin %30’u oranında, yani 1 milyon 836 bin TL tutarında geçici teminat yatırması gerektiği ifade edildi.

İhale 21 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da açık teklif usulü ile Başhekimlik toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin dosyalarını aynı gün saat 10.00'a kadar İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunlu.