Amasya Üniversitesinin yürütücülüğünde hazırlanan ve Hitit Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesinden akademisyenlerin de yer aldığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) projesi ile Multiple Skleroz (MS) hastalarında erken tanı ve tedaviye yönelik bilimsel çalışma yapılacak.

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Yıldırım’ın yürütücülüğünde hayata geçirilecek olan projede Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Yazgan, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Maraklı ile Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sinan Eliaçık ve Öğretim Görevlisi Dr. Seda Mesci yer alıyor.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sinan Eliaçık ve Öğretim Görevlisi Dr. Seda Mesci projede Multiple Skleroz (MS) biyobelirteçlerini araştırmaları ile tespit edecekler.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak çalışmada MS hastalarından ve sağlıklı gönüllülerden kan örnekleri alınarak PCR ve Elisa yöntemleri kullanılarak tespitler yapılacak.

Dr. Sinan Eliaçık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, araştırma hastanesine çok sayıda MS hastasının başvurduğunu belirterek, erken dönemde tanı ve tedavinin hastalık seyrinin iyileşmesine ve engellilik riskini minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Dr. Seda Mesci ise MS hastalarına erken tanı ve etkili tedavi stratejileri sağlamak için biyobelirteçlerin araştırılması ve PCR çalışmaları da dahil olmak üzere kapsamlı moleküler düzeyde çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.