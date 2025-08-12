Amasya'da otomobil ve patpatın çarpıştığı facia kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızı son yolculuğuna uğurlandı. Annenin 10 yıl önce böbreğini verdiği üniversite öğrencisi oğlu ve kızının aynı kaderi paylaşması büyük üzüntü yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya-Taşova kara yolu Çiğdemlik köyü yakınlarında Kasım Kayretli (50) idaresindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil ile bamya bahçesine giden Fatih Pazar'ın kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kaza bölgesine polis, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patpattan savrulan Nesrin Pazar (53) ve üniversite öğrencisi oğlu Fatih Pazar (24) olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Büşra Pazar (26) ve otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı. Ameliyata alınan Büşra Pazar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Annenin Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi oğluna 10 yıl önce böbreğini verdiği ve yine aynı kazada hayatını kaybeden Büşra Pazar'ın ise Çorum Hitit Üniversitesi Gazetecilik ve Habercilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.