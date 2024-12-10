CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Delice-Çorum-Samsun hızlı tren projesinin artık vaat değil, masal olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun ‘Delice-Çorum hızlı tren proje ihalesi 2024 yılında yapılacak’ sözünü hatırlatan Tahtasız, 2024 yılının bitmesine 20 gün kalmasına rağmen ortada hiçbir şey olmadığını ve Çorumlulara masal dinletildiğini söyledi.

Tahtasız; “2024 yılının bitimine 20 gün kalmışken, 325 günde yapılamayan ihalenin 20 günde yapılacağını söylemesi, artık vaat değil masal gibi geliyor. Sayın Bakan, her seferinde ihaleyi ileri tarihe atmaktan bıkmadı. Biz Çorumlular bu masalları dinlemekten bıktık. Belki de bir gün, bu masallar, gerçek olur da sayın Uraloğlu ile bu hızlı trende seyahat ederiz. Ama o güne kadar, masallar diyarında yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı