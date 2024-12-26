Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Hızlı Tren İhalesinin yarın (27 Aralık Cuma) günü yapılacağı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Çorum’un uzun yıllardır beklediği hızlı tren ihalesinin yapılacak olmasının sevindirici olduğunu belirten Mehmet Tahtasız, “Beklenen müjde geldi ancak aldığımız bazı duyumlar ve edindiğimiz bazı bilgiler sevincimize gölge düşürdü” dedi.

İhalenin davet usulü yapılacak olmasının şaibe doğuracağını ifade eden Mehmet Tahtasız, ihalenin yurtiçi ve yurtdışı şirketlerin de katılacağı biçimde, rekabete dayalı olarak açık ihale usulü yapılması tavsiyesinde bulundu.

Çorum’a hızlı tren gelmesi için il başkanlığı sürecinden bu yana yıllardır mücadele verdiğini hatırlatan Mehmet Tahtasız, “Yılın bitmesine sayılı günler kala ihalenin yapılacak olması memnuniyet verici olsa da ihalenin Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine yani pazarlık usulüyle yapılacağının söylenmesi bu çok önemli ihaleye gölge düşürecektir. Doğru olan ihalenin rekabete dayalı, tüm isteklilerin katılacağı şekilde yapılmasıdır. Açık ihale yapıldığı takdirde ülkemizden ve yurtdışından çok sayıda firma bu ihaleye katılacaktır ve bugün konuşulan 2.2 milyar Euro’luk fiyatın yarısı kadar dahi teklifler gelecektir. Kazanan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Hızlı Tren ihalesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu konulara dikkat çekti:

“İktidar tarafından çok uzun yıllardır söz verilen ancak yerine getirilmeyen Çorum Hızlı Tren projesinin ihalesini ben de İl Başkanlığı sürecimden beri sürekli dile getirdim ve gündemde tuttum. İhalenin söz verildiği gibi bu yıl bitmeden yapılacak olması sevindirici olsa da ihaleyle ilgili aldığımız duyumlar sevincimize gölge düşürdü. Çorum’a hızlı tren şarttır fakat ihalenin yöntemi yanlıştır. Bu ihalenin duyurusu yapılmamıştır. İhale 21/b ile yani davet usulü ile yapılacaktır. Doğal afet, salgın hastalık gibi elzem durumlarda başvurulması gereken 21/b maddesinin Çorum Hızlı Tren ihalesinde kullanılması bir takım şaibeleri de beraberinde getirecektir.

80 milyar liranın üzerinde devasa bir rakamın konuşulduğu bu ihale sadece 3-4 firma davet edilerek yapılmamalıdır. İhalenin pazarlık usulü ile yapılması nedeniyle bazı firmalar suç duyurusunda da bulunmuşlardır. Bu ihalenin iptal olmaması ve üzerine gölge düşmemesi için açık ihale usulüyle yapılması şarttır. Böylece Çorum halkı yıllardır özlemini duyduğu hızlı trene kavuşacağı gibi devletin kasasından da maliyetinin çok üstünde paralar çıkmayacaktır.

Bakanlığın davet ettiği 5 firma bellidir. İhaleyi konsorsiyum olarak 2.2 milyar Euro’ya yani 80 milyarın üzerinde bir para alacak üçlü konsorsiyumu biliyoruz. Yaptığım araştırmalara göre 2.2 milyar Euro’ya verileceği söylenen bu ihaleyi 1 milyar liraya alacak şirketler var. Yani yarı parasına. O halde bu ihaleyi pazarlık usulü ile yapmak ve sadece AKP’ye yakın 3-4 şirketi davet etmek yanlıştır.

Biz hızlı treni her şeyden çok istiyoruz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kaynaklarının, yetimin, garip gurebanın hakkının da birilerine yedirilmesini istemiyoruz.

Bu ihale 21/b’ye göre değil açık ihale olarak yapılmalı, yurt içi ve yurtdışından çok sayıda firmanın katılması sağlanmalıdır. Öte yandan ihale yapıldıktan sonra yapım süresinin de 10 yılı bulacağı ifade ediliyor. Biz bir an önce hızlı trene kavuşmayı, Ankara’ya, İstanbul’a hızlı trenle gitmeyi arzuluyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ihaleyi bu yıl sonuna kadar yapacaklarını 7 ay önce açıkladı. Önlerinde uzun bir zaman vardı. Yapmak için neden yılın bitimini beklediler? Bu ihaleyi neden 21/b ile davet usulü yapıyorlar ve 1 milyar Avro’luk ihaleyi neden 2.2 milyar Avro’ya verme gayretine düştüler. Devletin parasını kimlere peşkeş çekeceksiniz? İhaleyi alacak firmaları biz biliyoruz. Bu firmaları neye göre belirlediniz? Sayın Bakan çıksın ortada şaibe bırakmayacak şekilde açıklama yapsın. Bizim temennimiz Çorum ve bölge halkı için hayırlı olacak bu projeye gölge düşürülmesin. Devletin kaynakları heba olmasın.”