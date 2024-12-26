Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma etkinlikleri kapsamında “Anadolu’yu Aydınlatanlar: Yâd-ı Mevlana” isimli program düzenledi.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, programa katılan okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere katkıları için teşekkür ederek, “Mevlana'nın barış ve kardeşlik mesajlarının ilham vermesini umuyoruz. Vefatının 751. yıldönümünde gönüller sultanı Mevlânâ’yı saygı ve rahmetle yâd ediyoruz” dedi.

Okulda yapılan programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, semazen gösterisi yapıldı. Mevlana’nın eserlerinden seçmelerin okunduğu program tematik sunumlar ve helva ikramı ile sona erdi.

Programı İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrenciler izledi.