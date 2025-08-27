Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Delice-Sungurlu-Çorum Hızlı Tren Projesi kapsamında sahada çalışmalar hız kazandı.

Çorum'un ulaşım ağını güçlendirecek proje çerçevesinde Sungurlu'daki tünel kazıları başladı. Şantiyeden paylaşılan görüntüler, kentte büyük bir heyecan yarattı.

Özellikle Çorum'un demiryolu bağlantısı eksikliğini giderecek bu yatırımın, hem yolcu taşımacılığında hem de yük lojistiğinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.

ÖZEL TEKNOLOJİYLE TÜNEL KAZILARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Projede kullanılan teknoloji de dikkat çekiyor. Tünel açma çalışmaları, dağlık ve engebeli arazilerde güvenli kazı yapılmasına imkân tanıyan “jumbo” adı verilen özel makinelerle yürütülüyor.

Bu sistem sayesinde zorlu jeolojik yapıya rağmen kazılar planlanan takvime uygun olarak ilerliyor. Çalışmaların hem hız hem de güvenlik açısından son derece verimli geçtiği, mühendisler ve işçiler tarafından da vurgulanıyor.

ÇORUM’UN EKONOMİSİNE GÜÇ KATACAK

Delice’den Çorum’a uzanacak demiryolu hattı, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin ekonomik potansiyelini de artıracak.

Yetkililer, hızlı tren hattının devreye girmesiyle lojistik maliyetlerin önemli ölçüde azalacağını belirtiyor. Bu sayede Çorum’un sanayi ve ticaret alanında daha cazip bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

Ayrıca hızlı tren hattı, Ankara üzerinden Türkiye’nin diğer büyük şehirlerine de bağlantı sağlayarak kentin stratejik konumunu güçlendirecek.

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Proje, özellikle yolcu taşımacılığında büyük bir rahatlama getirecek.

Hızlı tren sayesinde Çorum’dan Ankara’ya ve diğer büyük şehirlere seyahat sürelerinin kayda değer biçimde azalacağı öngörülüyor. Böylelikle Çorum, iş ve eğitim amaçlı seyahatlerde daha erişilebilir bir kent haline gelecek. Bu durum, hem kentin sosyal yaşamına hem de turizmine ivme kazandıracak.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Sungurlu’daki tünel kazıları ve altyapı hazırlıkları gece gündüz sürdürülüyor. Şantiye alanında onlarca iş makinesi çalışırken, mühendislik ekibi de proje takvimine uygun ilerleme için yoğun mesai harcıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çalışmaların planlanan sürede tamamlanması için tüm teknik imkânların seferber edildiğini duyurdu.