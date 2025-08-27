Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü Büyük Zafer Koşusu yarın yapılacak.

İl Temsilcisi Kemal Topgül koşunun bugün saat 10’da İtfaiye Parkı Koşu Pistinde yapılacak olan Zafer Koşusu küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kız erkek kategorilerinde koşulacak.

Küçükler 1000 metre, yıldızlar 1500 metre, gençler 2000 metre büyükler ve veteranlar ise 3000 metre mesafelerinde yarışacaklar.

Yarışlara katılacak sporcuların 25-26 sezonu vizeli okul veya ferdi kulüp lisansı ile olmayanlar ise sporcu kartı formu doldurarak yarışabilecekler.

Antrenörler yarışmalara diledikleri kadar sporcu katabilecekler. Yarışlara katılacak sporcular göğüs numaralarını bu akşam saat 16’ya kadan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri servisinden alabilecekler.