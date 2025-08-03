Samsun-Sarp Demiryolu projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk etapta Kırıkkale-Çorum hattında yapımın başladığını, 2026 yılında ise Çorum-Samsun arasının ihaleye çıkarılacağını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon TSO’da düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve milletvekilleri de hazır bulundu. Kentte tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon’a yaklaşık 175 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Raylı sistem projesinin Akçaabat’tan başlayarak Yomra’ya kadar gideceğini vurgulayan Uraloğlu, "Raylı sistem projemiz var. Proje aşamasını bitirme aşamasındayız. Akçaabat’tan başlayarak Yomra’ya kadar gidecek. 32 kilometrelik bir hat. İlk etapta, Şehir Hastanesi ve stadyum ile Havalimanı arasını ikinci etapta da Akçaabat ve Yomra’da eksik kalan kesimleri bitirmeyi düşündüğümü bir çalışmamız var. Bu sene projeyi tamamlayıp, 2026 yatırım programına sunmaya gayret ederek yapım çalışmalarına başlayalım istiyoruz. Yolcu taşımasına katkı sağlayacağı gibi modern bir şehir imajına da güçlendirecektir. Trabzon’un güneyden demir yolu bağlantısı durumu var. Karadeniz’de sırtınızı denize dönüp, yukarı baktığınızda en güzel vadinin baktığınız vadi olmasını istersiniz. Samsun’dan Sarp’a kadar bir demir yolu proje çalışmasını başlattık. Bunun ilk ayağı da Kırıkkale-Çorum arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Çorum ve Samsun arasının ihalesini yapacağız. 2-3 sene devam edecek. İnşallah kısa zamanda hayata geçirerek bütün Karadeniz’i bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)