Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM’de gerçekleştirilen Dijital Mecralar Komisyonu’na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, komisyonda Bakan Uraloğlu’na Kırıkkale (Delice) – Çorum Hızlı Tren projesi ile Mersin Limanı ile Samsun Limanı’nı birbirine bağlayacak demiryolu projesini sordu.

Komisyonda söz alan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, “Seçim öncesi Samsun’da bir açıklama yaptınız. Kırıkkale (Delice) – Çorum Hızlı Tren hattının ihalesi 2024 yılında yapacağız ve 2029 yılında da tamamlayacağız, dediniz. 2024’ün 6’ncı ayına yaklaştığımız şu günlerde hala ihalesi yapılmadı. Daha önceki bakanların demesine göre biz 2023 yılında hızlı trene binecektik ama maalesef halen ihalesi dahi yapılmadı. Şimdi 2029 deniliyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Çorum halkı merak ediyor. 1945’li yıllarda planlanan ve bizim de seçim beyannamemizde yer alan Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı buluşturacak Anadolu’nun Kalkınma Projesi olarak tanımlanan demiryolu hattı yapılacak mı? İş insanlarımızı 10 bin dolara ürettiği makineye 10 bin dolar nakliye ücreti ödemesinin önüne geçebilecek miyiz? Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Aksaray bölgelerindeki iş insanlarımızın nakliye sorunu çözülecek mi” diye konuştu.

“GEÇEN AKŞAM KONUŞTUK”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın sorusunu yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

“Samsun Limanının Mersin’e ulaşmasıyla ilgili bizim şu an yaklaşık 14 bin kilometre hattımız var. 2053 vizyonunda bunu 28-29 bin kilometreye çıkarmayı planlıyoruz. Ama kısa vadede özellikle 2030’a kadar lojistik merkezleri ve limanları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep Yüksek Hızlı Tren hattını yapıyoruz. Karaman-Ulukışla arasını yapıyoruz. Ulukışla ile Yenice arasının ihale sürecini gündemimize aldık. Samsun Kalın arasındaki mevcut hattı iyileştirdik. Oradaki nihai hedefimiz Delice’den Çorum ve Merzifon’dan Samsun’a inecek olan hızlı tren hattıyla hattı tekabül ettireceğimizi söyleyebilirim. Onun ihalesine de bu sene yapacağız. Hızlı Tren projesi dış kredi ile olacak bir ihaledir. Piyasa şartlarına göre keşfini güncelliyoruz. Bu konuyu geçen akşam konuştuğumuzu söyleyebilirim. Eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki ay ihalesini yapabilir durumda oluruz. 3 senelik bir tasarruf tedbiri süreci var ancak bu proje dış kredi ile olacağından ve geri ödemesi de üç sene içerisinde başlamayacağından dolayı etkilenmeyecektir.”