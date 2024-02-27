Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile Türk Toplulukları ve Akraba Komitesi Başkanı Ertuğrul Külcü, Hocalı Katliamı’nın 32’nci yıl dönümü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.

Hocalı Katliamı’nın üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her yıl, Hocalı şehitlerini anan Azerbaycan halkı ve ordusu, 2020’de 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı’nda kazandığı zaferin burukluğunu yaşıyor. Bu zafer, acı dolu geçmişin yarasını sarmış olsa da Hocalı Katliamının unutulmaz izlerini silememiştir.

Hocalı’da Ermeniler, 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirildi. Bu acı dolu olay, Türk ve Azerbaycan halkının hafızasında derin izler bırakmıştır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu katliam, hiçbir zaman unutulmayacaktır. İşgal altındaki toprakların kurtarılması, Azerbaycan halkına umut ve güç vermiştir. Ancak, Azerbaycan halkının en büyük isteği, Hocalı Katliamının faillerinin yargı önüne çıkarılması ve adaletin sağlanmasıdır. Çünkü, Hocalı Katliamının faillerinin adalet önünde hesap vermesi, sadece Azerbaycan için değil, tüm insanlık için bir gerekliliktir. Bu trajedinin bir daha yaşanmaması için ders çıkarılması ve barışçıl çözümlerin aranması da büyük önem taşımaktadır.

Hak-İş olarak, Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulme uğrayan, dili, dini, ırkı ne olursa olsun bütün insanlığın yaşadığı acıları da her zaman içimizde hissediyor ve her zeminde dile getiriyoruz. Yaşanan zulmün ve soykırımın sona ermesini, bu zulümleri gerçekleştirenlerin ve emirlerini verenlerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz. Hak-İş olarak, bu acı dolu olayı, 32 yıl sonra bile lanetle ve nefretle kınıyoruz. Hayatını kaybeden tüm masum insanlarımızı, özellikle Hocalı ve Dağlık Karabağ’da şehit olanları rahmetle anıyoruz.”

Ertuğrul Külcü de bundan 32 yıl önce Hocalı’da 613 Müslüman Türk’e katliam yapıldığını hatırlatarak, şöyle dedi: “25 Şubatı 26 Şubat’a bağlayan gece ermeni silah çeteleri, Rusların desteği ile Hocalı Kasabası’na saldırdı. Çoluk çocuk, genç yaşlı demeden masum insanları öldürdüler. Kimi kardeşimizin kafasına çivi çaktılar, kimisinin derisini yüzdüler, kimine tecavüz ettiler. Bu vahşeti bu mezalimi kınıyoruz. Olmayan katliama var diyen Avrupa, gözünün önündeki katliamı görmezden geliyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Bir gün bütün Türk Devletleri ile Çin Seddi’nde buluşacağız.” İşte o gün bütün mazlumların gönlü rahat olsun. Zalimlerin kurdukları korku imparatorluklarında tahtlarını yıkacağız. İçinizde ki Türklüğü uyandırmanız dileğiyle. Soydaşlarımızın ırzına, namusuna, şerefine, hayat ve varlık haklarına kast etmeye cüret eden Ermeni ahlaksızlığını unutmadık, unutmayacağız.”