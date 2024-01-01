AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, mevcut hobi bahçeleriyle ilgili sorunu ortak akılla ve herkesi memnun edecek şekilde çözeceklerini söyledi.

Hüseyin Çalışkan hobi bahçelerinde yaşanan sıkıntıları çözecek formülün kendinde olduğunu belirterek, şu detayları verdi:

“Başkanlık nasip olursa önümüzdeki süreçte, hazine arazilerinde, yeni imar alanlarında ve özel talebe dayalı alanlarda, imar planlı, mevzi imar planlı ve müstakil tapulu, yapı ruhsatlı ve yapı kullanma izin belgeli, yeni hobi bahçeleri üretmek ve yeni hobi bahçeleri yapılaşmasıyla ilgiliydi.

Ancak bugüne kadar yapılmış; hisse tapulu, kooperatif veya Anonim Şirket hisseli ve tüm yapıları ruhsatsız olan Hobi Bahçeleri, şehrimizin her bölgesinde mevcuttur.

Bu hususa bir tanı koyma, tedavi yöntemini belirleme, tedaviye cevap verme istek ve arzusu da varsa, tedavi sürecine başlama ve neticesinde iyileştirmeyi sağlama, üretilecek Hobi Aşısı ile de geleceği temiz, sorunsuz, kalıcı ve yakışır şekilde halletmek mümkündür.

Hobi bahçeleri çözümü reçetesinde ki ilacın formülü bende. Nasip olursa adaylık ve devamında başkanlık, mevcut hobi bahçeleri konusunu, ortak akılla ve hepimizi memnun edecek şekilde çözeceğiz.”