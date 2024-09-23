İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen Hughette Eyüboğlu İskilip Kültür ve Sanat Ödülü töreninin ikincisi gerçekleştirdi.

İskilip Belediyesi Çatalkara Sosyal Tesisleri'nde yapılan programda ödüle layık görülen emekli öğretmen ve araştırmacı-yazar Nurettin Tanay, yerel esnaflardan Mustafa Bodur ve Doç. Dr. Bayram Gökbulut'a ödülleri törenle verildi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, “Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan değerli hemşehrimiz Doç. Dr. Salih Bardakçı'ya, ağabeyim Sabri Çiçekci'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İskilip'in kültürel ve sanatsal değerlerini yaşatmak ve turizmimize katkı sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Törene Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.