Türkiye'de doğum oranlarının son yıllarda düşüş göstermesi üzerine hükûmet, nüfus yapısını korumak amacıyla yeni bir düzenleme hazırladı. Taslak çalışmaya göre, kadın memurların doğum izinleri uzatılırken babalara ve koruyucu ailelere de ek haklar tanınacak.

KADIN MEMURA 24 HAFTA İZİN

Türkiye gazetesindeki habere göre; mevcut düzenlemede kadın memurlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin veriliyor. Yeni taslakla bu süre 24 haftaya çıkarılacak. Düzenleme kapsamında, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta analık izni kullandırılacak.

Çoğul gebeliklerde ise doğum öncesi 8 haftalık süreye eklenen 2 haftalık izin hakkı korunmaya devam edecek.

BABA İZNİ 15 GÜNE ÇIKIYOR

Eşi doğum yapan babalara verilen izin de artırılıyor. Hâlen 10 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle 15 güne çıkarılacak. Ayrıca, işçi statüsündeki çalışanlara 15 gün ücretsiz izin hakkı verilmesi öngörülüyor.

KORUYUCU AİLEYE ÖZEL HAKLAR

Taslak düzenlemede koruyucu ailelik için de teşvik yer alıyor. Buna göre, 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan devlet memurları, çocuğun teslim alındığı tarihten itibaren 15 gün izin kullanabilecek.

NÜFUS POLİTİKASINA DESTEK HEDEFLENİYOR

Taslağın gerekçesinde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kriterlerine göre "çok yaşlı nüfus" statüsüne girmeye başladığı hatırlatılarak, doğum izni sürelerinin artırılmasıyla hem doğum oranlarının teşvik edilmesi hem de aile kurumunun güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

ÇOCUK KORUMA MEKANİZMASINDA KORUYUCU AİLE ÖNCELİĞİ

Gerekçede ayrıca, yeni düzenlemeyle koruyucu aile sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu sayede daha fazla çocuğun kurumlar yerine aile yanında büyümesi, koruyucu ailelerin çocukla daha fazla vakit geçirebilmesi ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi amaçlanıyor.