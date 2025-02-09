Hurda teşviki bir kez daha gündemin ilk sırasına oturdu. Eski araçların trafikteki yerini daha güvenli çevre dostu araçlara bırakması amacıyla planlanan uygulama Meclis'e sunuldu.

3 MİLYON ESKİ ARAÇ SAHİBİ BEKLEMEDE

Sabah'ın haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in sunduğu teklifin kabul görmesi durumunda 25 yaş özeri yani 2000 modelden daha eski 3 milyon civarı araç sahibi, sıfır araç satın alırken ÖTV indirimi hakkı elde edecek. Söz konusu düzenleme ile ayrıca yerli üretim yeni araçların piyasadaki sayısı da yükselmiş olacak.

7 YILDA 520 BİN ARAÇ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Hurda teşviki düzenlemesi Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) verilerine göre 2012 ile 2019 yılları arasında uygulanan teşvik düzenlemesiyle, 7 yılda toplamda 519 bin 867 araç geri dönüştürülmüştü.