Hakimiyet Gazetesi personellerinden Murat Özten’in annesi Hürüziye Özten(76) son yolculuğuna uğurlandı.
İsmail Özten'in eşi, Murat, İsmail, Birsel Kaya ve Tülay Toprak'ın annesi Hürüziye Özten dün hayatını kaybetmişti.
Hürüziye Özten için bugün Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda tören düzenlendi.
Törenin ardından Hürüziye Özten Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenazeye CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Sitemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Akbaş, Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, CHP Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Osman Samsunlu, CHP eski il başkanlarından Cengiz Atlas ve merhumenin yakınları katıldı.