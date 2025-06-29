Çorum futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerinden Hüseyin Eğer Tahsin Tam'ın teknik ekibinde görev yapacak.

Eğer, uzun yıllar Çorum'da amatör ve profesyonel olarak futbol oynadıktan sonra teknik direktör olarak amatör futbola katkıda bulundu.

Eğer i, sekiz yıldır görev yaptığı Mimar Sinan futbol takımının alt yapında ve Bal liginde oynattığı genç futbolcular ve güzel oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Eğer, bundan sonra yoluna Arca Çorum FK'da devam edecek olup takımının yarın Bolu'da başlayacak kampın ilk antrenmanına katılacak.