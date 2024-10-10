Voleybol Klasman hakemi Hüseyin Kamber’e erkekler 1. ligindeki zorlu maçta görev.

Gümüşsu Gümüşhanespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları arasındaki maçı Hüseyin Kamber yönetecek.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 16 Ekim çarşamba günü saat 16’da Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonu’nda oynanacak Gümüşsu Gümüşhanespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları arasındaki maçı Hüseyin Kamber yönetecek. Maçın yardımcı hakemi Gümüşhane’den Mücahit Karamanlı gözlemci ise Atilla Ayvaz.

Ligde İstanbul Büyükşeehir Belediyespor üç maçınıda kazanarak 8 puanla üçüncü sırada yer alırken Gümüşhanespor ise dört maçta topladığı 4 puanla onuncu sırada bulunuyor.