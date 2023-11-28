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İYİ Parti eski Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Koca Çorum Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Koca; Çorum’da İYİ belediyeciliğinin zamanın geldiğini belirterek; “Dünyanın merkezi Çorum etrafı havaalanı, treni bulunan şehirler ile çevrilidir. 65 yıl önce kurulan Çorum Çimento Fabrikası’nın özelleşmesi, yıllar sonra kapanması yıkılması, şeker fabrikasının özelleşmesi ile Çorum’da devlet yatırımı kalmamıştır. Çorum Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yozgat'a, Çorum Orman İşletmesi Müdürlüğü Amasya'ya bağlıdır. Hastanemizde randevu alamadığımız gibi Çocuk Hastanemiz yok. İlim yayma kavşağı, ölüm yayma kavşağına dönmüştür. Hızlı teren, havaalanı, uzman acemi birliği, er-erbaş acemi birliği, çocuk hastanesi, çevre yolu gibi vaatleri bu seçimde de vaat ederek seçim kazanamayacaklardır. Memleketimizde işsizlik had safhaya ulaşmış durumdadır. Vatandaş şu kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşünmeye başlamıştır. Kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek memleketin bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşarken, diğer tarafta açlık, kıtlık, fakirlik hüküm sürüyor. 22 yıllık iktidarı döneminde Çorum'a devlet tarafından kayda değer fabrika yapılmadı. Millet bu kadar zor durumda iken, Çorum bu kadar zor durumda iken, bunlar tekrar seçim kazanacaklarını zannetmektedirler. Yeter artık iyi belediyecilik halkımız tarafından benimsenerek bunlara inşallah 1 nisan şakası yapacaktır.” ifadelerini kullandı

Toplantıya İYİ Parti kurucu İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da katılarak Hüseyin Koca’ya destek verdi.