Büyük Birlik Partisi (BBP) Sungurlu İlçe Başkanlığına Hüseyin Tağıl atandı.
Hüseyin Tağıl’a yetki belgesini veren BBP Çorum İl Başkanı Özkan Yandım, “Büyük Birlik Partimizin Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine Sayın Hüseyin Tağıl bey atanmıştır. Sungurlu İlçe Başkanımıza görevinde başarılar dileriz. Rabbim muvaffak eylesin inşallah” dedi.
Hüseyin Tağıl Başkanlığında yeni yönetim şu şekilde oluştu: Mehmet Konuş, Halit Atalay, Yunus Emre Çeltikbaş, Mustafa Koçak, Arif Büyükyıldız, Osman Boğazlıoğlu.
Editör: Yüksel Basar