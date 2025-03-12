Vali Ali Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılında asayişle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

‘Çorum’un huzuru, Türkiye’nin huzuru’ mottosuyla gerçekleştirilen faaliyetlerin aralıksız ve artarak devam ettiğini belirten Vali Çalgan, suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gitmeye devam edeceklerini söyledi.

Huzur ve sükûnu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacaklarını ifade eden Çalgan; “İlimiz genelinde, huzur ve güven ortamının tesisi için gece gündüz demeden 24 saat, büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan emniyet ve Jandarma teşkilatı mensuplarımıza teşekkür ediyorum.” dedi

2025 YILINDA ASAYİŞ OLAYLARINDA AZALMA YAŞANDI

Asayiş suçları ile mücadele kapsamında 2024 yılı Ocak-Şubat ayı ile 2025 yılı Ocak Şubat ayını kıyaslayan Vali Çalgan, kişilere karşı işlenen suçlar kategorisinde; konut dokunulmazlığı olaylarında yüzde 33, kişilerinin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 6, cinsel taciz olaylarında yüzde 29 oranında, hakaret olaylarında yüzde 10 oranında, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 7 oranında, kasten yaralama olaylarında yüzde 24 oranında, tehdit olaylarında yüzde 20 oranında azalma meydana geldiğini ifade etti.

Malvarlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde ise; otodan hırsızlık olaylarında yüzde 100 oranında, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 80 oranında, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 67 oranında, evden hırsızlık olaylarında yüzde 67 oranında, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 53 oranında, gasp olaylarında yüzde 40 oranında, dolandırıcılık olaylarında yüzde 41 oranında azalma meydana geldiğini aktardı.

3 FETÖ’CÜ, 6 DAEŞLİ TUTUKLANDI

2025 yılı ilk iki ayında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 3 operasyon gerçekleştirildiğini ve 3 kişinin tutuklandığını belirten Vali Çalgan; “DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 3 operasyon gerçekleştirilmiş, 7 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. DHKP/C, MLKP ve Diğer Terör Örgütlerine Yönelik 2 operasyon gerçekleştirilmiştir.” dedi

2025 yılı ilk iki ayı içerisinde, çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunanlardan, hapis cezası ile aranan 158 kişinin, ifade için aranan 541 kişi olmak üzere toplam 699 kişi yakalandığının bilgisini veren Vali Çalgan, yapılan operasyonlar sonucunda 94 tabanca, 30 kurusıkı tabanca ve 70 av tüfeği olmak üzere toplam 194 silah ele geçirildiğini ve 204 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Çorum’da 2025 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Çalgan; “TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçları Kapsamında ilk iki ayda yapılan 56 operasyonda 107 kişi gözaltına alınmıştır. 58 kişi tutuklanmış, 30 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. TCK 190-191 uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında ilk iki ayda gerçekleşen 236 olayda 258 kişi gözaltına alınmıştır. 2 Kişi tutuklanmış, 30 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.” ifadelerini kullandı

İKİ AYDA 44 BİN ARACA İŞLEM YAPILDI

Konuşmasında Çorum’da trafik denetimleri kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Vali Ali Çalgan; “2025 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde; 166 bin 962 araç kontrol edilmiş, 44 bin 515 araca işlem yapılmıştır. 1.049 ticari taksi denetlenmiş, 64 ticari teksiye işlem yapılmıştır. Yine aynı dönemde 1.655 okul servisi denetlenmiş, 125 okul servisine işlem yapılmıştır. Ramazan ayının gelmesiyle belirli saatlerde belirli yerlerde hem araç hem de yaya trafiğinde yoğunluk yaşanmakta olup, olumsuz bir durum oluşmaması adına trafik birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmakta, şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yoğun olarak devam etmektedir.” şeklinde konuştu

ÇORUM’DA 45 YER DENETLENDİ

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının ardından Çorum’da otel, motel, pansiyon, öğrenci yurtları vb yerlerde denetimlerin başladığını duyuran Vali Çalgan; “Geçen ay içerisinde Bolu Kartalkaya’da meydana gelen elim otel yangını olayından sonra, ilimiz merkez belediyesi sınırları ile mücavir alanlarında ve merkeze bağlı köy sınırlarında bulunan tüm resmi ve özel konaklama yerlerinin (otel, motel, pansiyon, öğrenci yurtları vb.) yangın ve asansör emniyeti açısından denetlenmesi amacıyla Valiliğimizce; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresinden alınan teknik ve uzman personelden müteşekkil bir komisyon oluşturulmuştur. Söz konusu komisyon tarafından ilimiz merkezde bulunan toplam 45 yerin (yurt, misafirhane, kurs, huzurevi vb.) denetimi tamamlanmış olup, diğer özel ve kamuya ait yerlerin denetimine titizlikle devam edilmektedir.” diye konuştu

HAYVAN BARINAĞI VE DOĞAL YAŞAM ALANLARI İLE İLGİLİ PROJE ÖNÜMÜZDE GÜNLERDE İHALEYE ÇIKACAK

Son olarak konuşmasında sokak hayvanları ile ilgili yaşanan gelişmeleri aktaran Vali Çalgan, şunları söyledi;

“İlimizde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Valiliğimiz başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile düzenli olarak “İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı” tertip edilmektedir. Kurul; insan, hayvan ve çevre sağlığına ilişkin önlemleri belirleyerek, sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunların tespiti ve çözümlerine yönelik çalışmaları yürütmek üzere kararlar almakta ve bunların takibini yapmaktadır. İl Hayvanları Koruma Kurulunun yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra; 30 Ekim 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile, Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla “Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği”nin kurulmasına izin verilmiş, buna istinaden 30 Kasım 2022 tarihinde Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmuştur. Birlik tarafından ilimiz genelinde “kısırlaştırma, küpe ve çip takımı ve rehabilitasyon” çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Son olarak, Birlik Encümen toplantısında alınan karar uyarınca Çorum Merkez, Sungurlu, Osmancık ve İskilip bölgelerinde hayvan barınağı ve doğal yaşam alanı yapılması ile ilgili önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacaktır. Söz konusu hayvan barınakları ve doğal yaşam alanlarının yapılması ile birlikte ilimizde sahipsiz hayvanlardan kaynaklanan sorunu büyük ölçüde çözmüş olacağız inşallah.”