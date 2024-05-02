Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi yarın başlıyor.

3-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak olan kongrenin teması “Tıbbın Yarını İçin Bugün” olarak belirlendi.

Hitit Üniversitesi’nden kongre ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Bu kongrede, Tıp alanındaki yenilikleri, geleceği etkileyecek tedavi yöntemlerini ve sağlık alanındaki dönüşümü tartışacak, fikir alışverişinde bulunacak ve birlikte öğreneceğiz.

Kongremizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Alanında uzman konuşmacılarımızın sunumları, interaktif atölye çalışmaları, poster sunumları ve birbirinden değerli bilimsel bildiriler ile dolu bir program sizi bekliyor olacak.

Bu benzersiz deneyime katılarak, bilgi ve deneyimlerinizi paylaşacak, yeni dostluklar kuracak ve geleceğin tıp dünyasına yön verecek adımları birlikte atacağız. Detaylı bilgi ve kayıt için kongre sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, tıbbın yarını için bugün, bu kongrede sizinle olacak.”