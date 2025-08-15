İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada bu sabah 9'uncu dalga operasyon gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında DHKP/C'li teröristin yakını ve İmamoğlu'nun eski şoförleri de bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen soruşturmalarda bu sabah 9'uncu dalga operasyon gerçekleşti. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 'yolsuzluk' kapsamında gözaltına alınırken, Güney dışında 43 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktığı öğrenildi.

Güney'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar tek tek belli olurken, kritik isimler öne çıktı.

TERÖRİSTİN YAKIN AKRABASI GÖZALTINDA

Edinilen bilgiye göre; gözaltına alınan isimler arasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu iki teröristten biri olan Bahtiyar Doğruyol'un yakın akrabası Utku Doğruyol da yer alıyor.

Sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan zanlıların merkezinde Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli şüphelilerin bulunduğu aktarıldı.

İMAMOĞLU'NUN ŞOFÖRLERİ DE EMNİYETTE

Yine aynı soruşturmanın dokuzuncu dalgasında önemli isimlerin yakalandığı ve emniyete götürdükleri bildirildi.

Söz konusu soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı ile birlikte, tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförünün de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.

İşte hakkında gözaltı kararı çıkan isimler:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."