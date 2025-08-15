Mücahit Birinci hakkındaki iddialar gündemdeki yerini koruyor. Özgür Özel'in AK Parti kuruluş yıldönümü hediyesi olarak ortaya attığı iddialar, hapisteki Murat Kapki'nin iddialarına dayanıyordu. O iddialar içinde Cem Küçük'ün de adı geçiyordu. Cem Küçük bugün köşesinden Mücahit Birinci'yi suçladı ve şunları yazdı:

Mücahit Birinci bu fırsatı verdi

Özgür Özel muhtemelen İmamoğlu üzerindeki İBB soruşturmasını sekteye uğratmak, yolsuzluk ve hırsızlık konuşulmasın diye Murat Kapki’nin yazdığı mektubu yayınladı. Ama Özgür Özel’e bu fırsatı maalesef Mücahit Birinci verdi. Birincisi Murat Kapki İBB dosyasındaki önemli isimlerden biri. Dibine kadar pisliğe batmış durumda. Aldığı ihalelerin ilk ödemelerini İmamoğlu İnşaat’a aktardığı MASAK raporlarıyla sabit. Ayrıca naylon fatura kestiren, parasının bir kısmını yurt dışına çıkaran tipik bir üçkâğıtçı.

Mücahit Birinci baştan aşağı yanlış yaptı

-Böyle bir üçkâğıtçının avukatlığını AK Parti’de görev yapmış biri almamalıydı. Mücahit Birinci’nin yaptığı baştan aşağı yanlış. -Ekranlarda İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve etrafı yolsuzluk yapmış deyip sonra o yolsuzluk halkasının en önemli ismi Murat Kapki’nin davasını almayı kimseye izah edemezsiniz. O yüzden Mücahit’in yaptığı trajik bir hata. -“Para almadım” diyor Mücahit ama o kayığa bindikten sonra almadım desen de muhalifler aldı derler. Mücahit kardeşim ne olursa olsun cezaevine gidip o görüşmeyi yapmayacaktın!..

Mektupta ismi geçen 3 gazeteci

-Ben dahil üç gazetecinin isminin geçmesi de manidar. Mücahit bizim isimlerimizi vermediğini söylüyor. Doğru olabilir. Dedim ya, kayığa binince her şeyi söylerler. Ben, Nedim Şener ve Fuat Uğur da özenle seçilmiş isimler...