MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde konuşan MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı; Türkiye'nin içeride başarıyı sağlamak mecburiyetinde olduğunu belirterek; "Güçlü devlet olursak, içeride barışı sağlamış, kendi silahlarını yapabilen, kendini koruyabilen, mazlum milletleri koruyabilen bir devlet olursak bölgede ve dünyada söz sahibi bir millet haline geliriz." dedi

Dünya yeniden bölüşüldüğüne dikkat çeken Kayrıcı; "Güçlü devletler kendilerine daha fazla pay alıyorlar. Güçsüz olan devletleri ise yerle yeksan edip sömürülen devletler haline getiriyorlar. Güçlü devlet olursak, içeride barışı sağlamış, kendi silahlarını yapabilen, kendini koruyabilen, mazlum milletleri koruyabilen bir devlet olursak bölgede ve dünyada söz sahibi bir millet haline geliriz. İşte bunu sağlayabilmek için artık kendi uçak ve silahlarımızla bölgemize hakim olabiliyoruz. Otur deyince oturan bir millet olmaktan otur dediği zaman oturtan bir millet haline geliyoruz. Bunun için içeride barışı sağlamak mecburiyetindeyiz. Ya severek yada zorla mutlaka yapılacak." şeklinde konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan İmralı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayrıcı; "Sayın genel başkanımız Cumhurbaşkanımızla birlikte bir el uzattı. 40 yıldır akan kanı durdurmak için; 'Gelin teslim olun. Siyaset yapmak istiyorsanız gelin ama öncelikle teslim olacaksınız. Silahlarınızı bırakacaksınız. Herhangi bir taviz istemeyeceksiniz' diye elimizi uzattık. Uzattığımız eli bırakırlarsa devletimiz üzerlerinden panzer gibi geçecektir.

İnşallah Cumhur İttifakı olarak Türk'ün yüzyılını başarıyla başlatacağız ve Türkiye dünyada oyun kuran, bölgesinde lider olan bir devlet olacak. Tünelin ucunda ışık gözüktü." ifadelerini kullandı