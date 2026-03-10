İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni dönemde suçun sadece sonuçlarıyla değil, yeni güvenlik mimarisiyle kaynağıyla da mücadele edileceğini belirterek, karakolların vatandaşlar için bir çözüm merkezi olacağını vurguladı.

Mustafa Çiftçi, bakanlık bünyesinde hayata geçirilen yeni güvenlik politikaları ve çalışma yöntemlerine ilişkin Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri teşkilatında 1990'lı yıllardan bu yana görev yapan ve kurumun reflekslerini yakından tanıyan Bakan Çiftçi, yeni dönemde güne operasyon haberleriyle başlanmayacağını ve çok önemli olaylar haricinde sosyal medya hesaplarından suç skoru paylaşımı yapılmayacağını bildirdi.

KALICI SONUÇLAR İÇİN YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ

Terörsüz Türkiye sürecinin uygulama aşamasında güçlü bir sistem oluşturulacağını anlatan Bakan Çiftçi, yeni güvenlik mimarisi kavramına dikkat çekerek,

"Suçun sadece sonuçlarıyla değil; hangi boşluklardan beslendiği, nasıl kurulduğu, aktörleri ve araçları nasıl kullandığı ile ilgili meselelere odaklanacağız.

Konuları, problemleri, suçu ve suçun kaynağını çözme noktasında çok yönlü bir yaklaşımla hareket etmezsek, kalıcı sonuçlar elde edemeyiz." dedi.

KARAKOL KAPISI ÇÖZÜM KAPISIDIR

Polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşan İçişleri ailesinin temel hedefinin vatandaşın sorunlarını çözmek olduğunun altını çizen Çiftçi, konuya şu sözleriyle işaret etti:

"Bizler ise hem suç işlenmeden önce hem de suç işlendiğinde devrede olan bir kurumuz. Adaletin tesis edilmesi noktasında büyük bir sorumluluğumuz var. Bizim inanç ve değerler dünyamızın merkezinde adalet anlayışı vardır. Mülkün temeli, milletin huzuru adaletle gelişir, mümkün hale gelir. Hedefimiz çok net: Kurumlarımızın kapısından içeri giren her vatandaşın 'Ben burada derdimin çözümünü bulacağım' inancıyla ayrılmasını sağlamak. Karşımıza gelen herkes bizim için yalnızca vatandaştır; inancı ya da düşüncesi değil, sorunu bizim ilgi alanımızdır. Karakol kapısı çözüm kapısıdır."

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM

Son dönemde artan okul içi şiddet olaylarının önleyici yaklaşımla ele alındığını ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Çiftçi, çocuk suçlular kavramsallaştırmasıyla problemi ele alış biçiminin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların suça karışma süreçlerinin sadece adli ve güvenlik temelli bir sorun olmadığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Dijital platformlar üzerinden şekillenen yeni dönemin riskleri de teknolojinin gelişim hızıyla eş zamanlı bir şekilde artıyor ve öngörülemez bir yola evriliyor. Bu nedenle suça sürüklenen çocuklarımızın suçun ve şiddetin doğrudan öznesi olarak görülmesini doğru bulmuyoruz. Suça iten sebepleri öncelikli olarak ortadan kaldırmadan, suçun üretildiği zemin son bulmaz. Çocukların suça karışmasını önleme süreci ailede başlar. Ardından eğitim hayatında devam eder. Ayrıca çocuklara şiddeti, suçu özendirebilecek içeriklerin üretimi noktasında medyaya ve dizi ve film sektörüne sorumluluklar düşüyor."

Suça yönelim çeteleşmesi ve bu çeteleşmenin suça bulaşması durumunda kolluk ve yargının devreye gireceğini hatırlatan Çiftçi, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi artırıyoruz. Adalet Bakanlığımız da yasal altyapı çalışması yapıyor. Yeni düzenleme, TBMM'de yasalaştıktan sonra kolluk kuvvetlerimizin hareket alanı da genişleyecektir." diye konuştu.

"OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILACAK"

Okullardaki güvenlik önlemlerine ilişkin de Bakan Çiftçi, "Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak olarak okullarımızda ve çevrelerinde zaman zaman görünür kimi zaman da görünmez şekilde güvenlik tedbirleri alıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız." dedi.