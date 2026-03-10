İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli yazlık buğday çeşidi Kirve’nin Çorum’da demonstrasyon amaçlı ekimi gerçekleştirildi.

Yapılan ekim çalışmaları ile Kirve buğday çeşidinin il koşullarına adaptasyonu, verim potansiyeli ve gelişim performansının sahada gözlemlenmesi amaçlanıyor.

Üretim sezonu boyunca teknik ekipler tarafından bitkinin gelişim süreci düzenli olarak takip edilerek elde edilen veriler değerlendirilecek.

Gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmasıyla birlikte özellikle kuraklık riskine karşı alternatif yazlık buğday çeşitlerinin üreticilere kazandırılması hedefleniyor.

Ayrıca bölge koşullarına uygun, yüksek verimli çeşitlerin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yerli ve milli tohum çeşitlerinin sahadaki performansını yakından takip ettikleri belirtilerek, üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapabilmesi için araştırma kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.