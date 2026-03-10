Çorum İl Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri Gazi Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Drone destekli yapılan denetimde kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler durdurularak ceza kesildi.

Aynı anda sivil trafik görevlileri tarafından tespit edilerek yapılan emniyet kemeri ihlali denetiminde toplam 15 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun 78/1-A (Emniyet Kemeri Takmamak) maddesinden toplam 37 bin 500 lira ceza uygulandı.

Bazı sürücüler ise plakalarının 'APP' olup olmadığını sordu.