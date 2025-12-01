Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafında parkta bulunan kamelyalar kırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi’ndeki parkta içki içen kimliği belirsiz kişiler, kamelyalara zarar verdi.

BELEDİYE EKİPLERİ ONARDI

Belediye ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek, kırılan kamelyaları onardı.

Konu ile ilgili bir açıklamaya yayınlayan Çorum Belediyesi, park magandalarını kınayarak; "Kamu malına zarar vermek vicdansızlıktır. Adnan Özejder Caddesi’ndeki parkımızda kameriyeyi kırıp, çöpleri yerlere atan ve ortalığı dağıtarak kaçan kişilerin yaptıkları asla kabul edilemez. Bu şehir hepimizin. Sahip çıkmak da hepimizin görevi." şeklinde paylaşımda bulundu.