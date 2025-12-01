Çorum Sungurlulu iş insanı Murat Koçak, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

İş insanı Murat Koçak, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği I. Bartholomeos’u (Dimitris Arhondonis) ziyaret etti.

Koçak, görüşme sırasında Patrik Bartholomeos’a Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının yer aldığı özel bir portre hediye etti.

Koçak, ziyaretle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Atatürk’ün imza portresini kendisine hediye etmiştim. Bu toprakların ortak değerlerine duyduğum saygıyı ifade etmek istedim. Sayın Bartholomeos’un hoşgörüsü, zarafeti ve ülkemizin birliğine katkı sunan yaklaşımı her zaman takdir edilmesi gereken bir duruştur."