Merhum Vedat Siliv'in eşi, İlknur, Öznur ve Kadir'in anneleri, merhum İbrahim Çiğdem'in kızı, mobilyacı esnafından Muhsin Çiğdem, Süheyla Sipahi ve Fadime Çiğdem'in kardeşleri, Lütfi Bekir'in kayınvalidesi, gazetemiz İdari İşler Müdürü Atila Çiğdem'in amcasının kızı İclal Siliv, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi 28 Aralık Perşembe günü ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.